歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。FIFAワールドカップW杯北中米大会で1次リーグ突破を決めた日本代表で特に凄いと思った選手を実名で明かした。オープニングトークで、サッカーW杯について話が及ぶと、“にわかファン”を自称する和田は「よくやりましたね、本当に」と日本代表を称賛。「キーパー凄い！鈴木