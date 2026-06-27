アメリカのAI企業アンソロピックはアメリカ政府からの命令を受けて提供を停止していた最先端AIモデルの一部の提供を再開すると発表しました。アンソロピックは26日、最先端AIモデルの「クロード・ミュトス5」について「本日、政府より、重要インフラに携わるアメリカの組織に対して再び提供できるとの通知を受けた」と明らかにし、速やかに復旧作業を進めると発表しました。一方、ミュトス5の日本を含む海外での利用再開や、一般の