吉本新喜劇の小寺真理(34)が27日、自身のインスタグラムを更新。ヨガを行ったことを報告した。 【写真】きれいな腹筋ヨガポーズを決まっているね 「テラヨガ楽しかった！」と投稿し、お寺とみられる場所でヨガのポーズを取る写真を掲載。大きく両手を天井に伸ばし、Tシャツとレギンスの間からは、うっすらと腹筋の線が見えている。「土井先生がめっちゃ優しくてまた行きたい」と満足したようだった。 フォロ