慶尚南道巨済（キョンサンナムド・コジェ）のヨット係留場から出られなくなっていたヒゲクジラが海洋警察の救助で無事に海に戻った。26日、統営（トンヨン）海洋警察署によると、この日午前9時16分ごろ、巨済市南部面（ナムブミョン）の近浦（グンポ）港ヨット係留場からクジラが抜け出せず、ぐるぐると回っているという通報があった。現場に出動した海警は防波堤の隅付近で、出口を探せず係留場の中から出られなくなったクジラを