イランと米国の戦闘終結合意以降、ガルフ産油国の原油輸出量が戦争以前の75％水準まで回復したという分析があった。ブルームバーグ通信は26日、「ホルムズ海峡の封鎖で物流に数十年ぶり最悪の支障が生じた点を考慮すると、今回の回復は不安定ながらも注目される」と評価した。ブルームバーグによると、22〜24日にガルフ地域から搬出された原油は一日平均1300万バレルに達した。その相当量はイランをはじめ各国で足止めされていた停