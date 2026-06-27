福井が舞台のアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』（チラムネ）と位置情報連動型ゲーム「駅メモ！」シリーズのコラボイベント「忘れたくないおでかけを、あのラムネ瓶のなかに」が、2026年7月3日午後3時〜10月2日午後3時の期間に開催される。【画像】『千歳くんはラムネ瓶のなか』×「駅メモ！」コラボイベント開催期間中は「駅メモ！」内で『チラムネ』にゆかりのある駅やスポットを巡るデジタル版スタンプラリーを開催。ミッショ