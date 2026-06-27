歌舞伎俳優・市川團十郎が２７日までに自身のインスタグラムを更新。長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾の近影を公開した。「朝ご飯待ちの麗禾ちゃん」と記し、カトラリーがのったテーブル前で待ちきれない表情を見せる麗禾の写真をアップ。「久しぶりの家族朝ご飯でウキウキしてます」とつづった。この投稿には「ママそっくりな美しさ」「かわいい、クリクリお目目」「麗禾さんますます可愛くなってま