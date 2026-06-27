俳優の本田望結（22）が25日、自身のインスタグラムを更新。“くびれヘア”のイメチェンショットを披露した。【写真】「かわいいでしょ」レイヤーを入れた“くびれヘア”披露の本田望結本田は「レイヤーかわいいでしょ」とメッセージを添えて、最新のヘアカット後のオフショットを投稿。顔周りにレイヤーを入れて軽やかさと上品な色気をプラスしたトレンドの“くびれヘア”を披露し、自身のヘアスタイルに自信をのぞかせた。