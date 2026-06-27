気象台は、27日午後1時10分に、波浪警報を利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村などに発表しました。伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■中央区●波浪注意報■港区●波浪注意報■江東区●波浪注意報■品川区●波浪注意報■大田区●波浪注意報■江戸川区●波浪注意報■大島町●波浪注意報■利島村●波浪警報【発表】■新島村●波浪警報【発表】■神津島村●波浪警報【発表】