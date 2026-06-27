タレント・俳優の照英さんが自身のインスタグラムに、ベンチプレスに挑む動画を投稿しています。 【写真を見る】【 照英 】「100kg」ベンチプレスで4回リフト「努力しろ熱くなれ『52歳』」22歳当時の最大155kgを目指す照英さんは「朝トレーニングだ！努力しろ熱くなれ照英(shoei)『 52歳 』」とテキスト。投稿した動画の中央上には「100kg」と大きなテロップが入っています。トレーニング機器や釣り道具などが整然と並べ