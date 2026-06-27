台風7号が接近している西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。東海から関東南部は今夜にかけて活発な雨雲がかかる予想で、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。【CGを見る】台風7号はいつ、どこに？進路図で詳しく西日本は昼過ぎ、東日本では夜遅くになると雨の止む所が多くなりそうです。気温は、きのうと同じくらいか高い所が多いでしょう。九州や東北は30℃以上の真夏日となりそうです。雨