私（イオリ、40代）の次男（リキ、小学校3年生）は学校から帰宅すると友だちと一緒に公園で遊ぶのが日課です。習い事のある子は自分で公園の時計を見て帰宅しており、うちのリキもそうしています。ある日、公園帰りのリキと一緒にクラスメイトのスミダマコトくん親子がうちを訪ねてきました。すると私はマコトくんママに「塾のある日は誘わないでほしい」と配慮を求められたのです。私はマコトくん自身が断ればいい話では？と疑