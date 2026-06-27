27日の福島5R・新馬戦（芝1200メートル）は断然の1番人気アンムート（牝＝奥村豊、父シルバーステート）が逃げ切りV。好スタートを決めて先手を奪うと、余力十分に後続を5馬身突き放した。良馬場で勝ちタイムは1分9秒3。鞍上の坂井は「調教から期待していた。順当勝ちだと思う」と称賛。続けて「性格もいいし、距離はもう少しあってもいいと思う」と今後に期待していた。