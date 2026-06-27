スターダム所属の女子プロレスラー・なつぽいさん（30）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。浴衣姿で髪にかんざしをつけてなつぽいさんは、「夏のなつぽい だよね！！！！」といい、浴衣姿で髪にかんざしをつけたショットを含む3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白地に赤で花が描かれた浴衣を着用。黄色い麻の葉模様の帯を合わせ、カメラに向けて笑顔を見せていた。3枚目で