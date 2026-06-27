６月２７日の小倉５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１０頭立て、九州産馬限定）は、カエリールークス（牝、父シスキン、栗東・佐藤悠太厩舎）が１番人気に応えて勝利した。勝ち時計は１分１０秒１（稍重）。好スタートを決めて、勢いよく先行。直線でも手応えには余裕があり、軽快に脚を伸ばして２着リエーヴェ（永島まなみ騎手）に１馬身１／４差で快勝した。松山弘平騎手は「スタートが速かったし、いいスピードがあり