夏バテ気味の胃腸をいたわる温かいつゆ【画像を見る】ふんわりかき玉のやさしい風味「梅かき玉つゆ」夏に嬉しいそうめん。冷たいそうめんもおいしいですが、冷房で冷えたり夏バテ気味の時には温かいつけつゆでいただくのもおすすめです。「夏の間中、そうめんは切らしたことがない」というほどそうめん好きな料理研究家の池田美希さんが、胃腸をいたわる温かいつけつゆのレシピを教えてくれました。＊＊＊■梅かき玉つゆ夏バテ