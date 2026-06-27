いつものサラダを包むだけ！もちもち生春巻きの作り方【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザもちもち食感が人気の生春巻き。「おうちで作るのは難しそう…」「ライスペーパーを上手に巻けない」など、調理のハードルを高く感じていませんか？ 実は、コツさえつかめば生春巻きはとっても手軽に作れるんです！ 今回は、ライスペーパーの基本や、きれいに仕上がる巻き方のコツをお届け。さら