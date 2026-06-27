山梨県で最大震度6弱の地震が発生してから一夜明け被害の状況が明らかになってきました。昨夜の地震で震度5弱を観測した山梨県甲府市です。3階建ての外壁が地震で崩れ落ち鉄骨がむき出しになっています。きのう午後10時半ごろ山梨県東部・富士五湖を震源とする地震が発生し震度6弱を富士河口湖町で観測したほか東北から中国地方にかけて震度5強から震度1を観測しました。一夜明け、被害の状況が明らかになってきました。震度5弱を