MBSの山崎香佳(やまさき・きょうか)アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。沖縄に家族旅行に出かけたことを報告した。 【写真】キャミ姿で楽しそう 「姪に癒された沖縄」と書き出し、「家族3世代旅行でした(父は熊本で推し活笑)」と投稿。キャミソール姿で料理を楽しんだり、水着に着替えてビーチの波打ち際ではしゃいだり、姪を抱っこする写真を添えた。 フォロワーからは「素敵すぎ