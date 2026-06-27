俳優の野村康太さんが1st フォトブック『隣の君』発売記念イベントを行いました。 【写真を見る】【 野村康太 】1stフォトブックで「僕とデートしている感覚に」お気に入りはドライブ写真も「2年ぶりの運転で時速10キロでした」と苦笑い今回のフォトブックは「デート」がコンセプト。野村さん自らデートの地に「沖縄」を選び、?小さい頃から海が綺麗で沖縄に行ってみたかった。修学旅行で行く予定だったけど、コロナ禍で行