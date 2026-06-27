「パドレス７−１ドジャース」（２６日、サンディエゴ）ドジャースが六回に１死満塁の好機を生かせず無得点に終わった。１死からパヘズが四球で出塁した。続くフリーマンは左翼フェンス直撃の二塁打を放ったが、捕球ラインギリギリでパヘズのスタートが遅れて生還できなかった。ベッツは申告敬遠で１死満塁。ここでマンシーは三飛に倒れ、マチャドが落下地点に入りわざと落球する珍シーンも。インフィールドフライの宣告は