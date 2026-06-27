三重南部の尾鷲漁港です。午前6時前から本降りの雨が続いていましたが、15分ほど前から少し弱まっています。尾鷲漁港は湾の1番奥に位置する港で、防波堤も設置されていますが、海面が少しうねりはじめています。ロープで固定された船が上下に揺れています。そして上空、雲の動きがはやいです。この時間は低い位置に雲が出ていて、山の山頂付近に雲がかかっています。視界が悪い状態がしばらく続いています。尾鷲市では降り始めから