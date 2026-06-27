台風第7号(メーカラー)2026年06月27日12時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風7号は日本の東に北上して関東方面へ今後の進路と勢力、位置を詳しく【気象庁】 27日12時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 潮岬の南南西約150km中心位置 北緯32度20分 (32.3度)東経135度00分 (135.0度)進行方向、速さ &#