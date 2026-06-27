お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が23日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。先輩芸人を絶賛する場面があった。この日は劇団ひとり、ビビる大木をゲストに迎え、レギュラーメンバーの「博多華丸・大吉」華丸、「千鳥」大悟、ノブ、「かまいたち」濱家の6人で「6連単！ぴったり当てたら100万円」企画を実施。人気芸人10人の「冠番組でタッグを組みたいのは誰？ランキング」