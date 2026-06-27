台風7号は、２７日夜にかけて西日本から東日本に接近する見込みで今後、熊本空港離着陸の便への影響も懸念されます。 全日空や日本航空は ２７日午前11時現在、通常運航していますが、今後 熊本ー羽田間では台風の状況次第で影響がでるおそれもあります。 一方、２６日まで続いた大雨。熊本市内では大雨対策用の止水板などは撤去され人通りも戻っていました。なお、JR九州によりますと、２６日までの大雨や台風の接近に伴