27日午前8時45分ごろ、南陽市小滝の旧小滝小学校付近の県道山形南陽線上で体長約1メートルのクマ１頭が目撃されました。南陽市が付近を通行する人に注意するよう呼びかけています。また、米沢市綱木では午前10時ごろ、森林で子クマ１頭が目撃されました。