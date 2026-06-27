２６日、撮影に応じる王毅氏（中央）とプラク・ソコン氏（右）、スン・チャントル氏。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京6月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、訪中したカンボジアのフン・セン人民党党首・上院議長に同行したプラク・ソコン副首相兼外相、スン・チャントル副首相と北京で会談した。