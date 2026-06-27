「何気なく撮ったら、ご飯に混ぜた錠剤をしれっと残してるのがしっかり写ってて笑った」【写真】お皿を拡大すると…ああっ！お薬が一粒残ってますよ！そんなコメントが添えられた写真に写っているのは、キャットタワーの上でこちらをじっと見つめる元保護猫の「はちた」くん（4歳・男の子）。その下には、自動給餌器が置かれています。ふとお皿に目をやるとーー。何やらぽつんと白い粒が。どうやらこの1粒のお薬を上手によけて、ド