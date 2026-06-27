All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月3日に回答のあった、埼玉県在住73歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ケリー年齢・性別：73歳・女性同居家族構成：本人、夫居住地：埼玉県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）職業：専業主婦世帯年収：本人150万円、配偶者500万円現預金：1800万円リスク資産：6000万円（国債3000万円含む）リスク