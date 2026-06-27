２７日午前６時３５分頃、福島県いわき市小名浜の小名浜港で、「港に車が落ちており、車内に人影が見える」と通行人から１１０番があった。約３０分後、車内から男女３人が救出されたが、さいたま市桜区の男性（８６）が搬送先の病院で死亡が確認された。８０歳代女性が意識不明の重体、６０歳代男性は意識があるという。いわき東署によると、３人は家族とみられ、海岸に車のブレーキ痕はなかった。同署が事故と事件の両面で調