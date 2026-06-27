横浜地方気象台（資料写真）台風７号の接近を受け、横浜地方気象台は２７日正午までに、神奈川県三浦市にレベル４土砂災害危険警報を発表した。また横須賀市にレベル３土砂災害警報、横浜市南部にレベル３大雨警報を発表した。一部の地域で土砂災害の危険性が高まっており、三浦市と横須賀市は警戒レベル４の避難指示を発令している。