「今日は洗濯物が多いから、バスタオルは明日にしよう……。」梅雨の時期、そんな経験はありませんか。特に浴室乾燥機では、大きなバスタオル1枚だけで干す場所がいっぱいになることも。そんな部屋干しの悩みを解決してくれそうなのが、カインズの「大判伸縮バスタオルハンガー 2本組」です。○通常サイズはそのまま、大判サイズは広げて対応伸ばさなくても通常サイズのバスタオルに対応見た目はシンプルなハンガーですが、最大の