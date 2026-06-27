台風7号は四国の南の海上を北東に進んでいます。県内は強風域から抜けましたが交通への影響が続いています。 台風7号は1時間に50キロの速さで四国の南の海上を北東に進んでいるとみられます。 交通に乱れ 県内は強風域を抜けましたが海上は波が高く、27日は最大4メートルのしけとなる見込みです。このため海の便に乱れが出ています。 欠航となっているのは ▼種子島・屋久島航路の「種子屋久高速船」と「フェリ}