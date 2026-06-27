【モデルプレス＝2026/06/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が6月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装ショットを公開した。【写真】23歳人気K-POPアイドル「鎖骨が綺麗」オフショル衣装姿◆IVEガウル、美デコルテ際立つ衣装ショット公開ガウルは、衣装ショットを複数枚投稿。美しいデコルテが際立つ白いオフショルダートップスに白いレーシーなロングスカートを着用し、レースのベールを