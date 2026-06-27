【モデルプレス＝2026/06/27】夏木マリが6月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】74歳ベテラン女優「おしゃれすぎる」アボカドなどこもり飯◆夏木マリ「こもり飯」の手料理公開夏木は「買い出しと、こもり飯」とコメントし、食卓を公開。アボカド、納豆、ナスの浅漬け、ポテトサラダ、大葉などが並び、シャンパングラスも置かれている。また、カラスミやキャビアなどの食材が入ったカートを写