台風8号のあとは台風7号が夕方から夜にかけて関東に接近する見込みです。横浜市から中継です。私は午前6時ごろからJR桜木町駅前で取材をしています。朝、取材を開始したときは雨が降っていなかったのですが、午前9時半ごろから現在も雨が降り続いています。また、駅前のロープウェイや近くの遊園地は、台風の影響で朝から営業を取りやめています。けさ、神奈川県には台風8号が接近し、三浦市ではレベル4の土砂災害危険警報が発表さ