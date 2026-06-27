交通情報です。鉄道は首都圏の在来線を中心に影響が出ています。JR東日本によりますと、台風の影響で、東海道線は小田原駅〜熱海駅間の上下線で、終日運休を決定。総武本線など千葉県内の複数の路線も一部区間で運休になるなどしています。大学生「サークルの合宿があるのでそっちに向かっていきます。千葉の海辺に行くので、ここよりも台風強くなると天気予報見て結構心配」また、警察などによりますと午前6時前、千葉県の圏央道