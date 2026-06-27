■MLBパドレスードジャース（日本時間27日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのパドレス戦に今季14度目の先発登板し、4回0/3、81球を投げて被安打3、奪三振2、四死球6、失点3（自責点3）で降板した。打線は2回、M.ベッツ（33）が2試合連続となるソロ本塁打を放ち、ドジャースが先制に成功。しかし、その裏、佐々木は制球を乱し、連続四球で