千葉県の最南端に位置する南房総市の安全な場所からお伝えします。記者「現在、雨粒がはっきりと見えるような状況です。海に目を向けますと白波がたっているのが確認できます」午前5時ごろには、横殴りの雨が降っていて、地面やホテルの窓に強く打ち付ける様子が確認できました。それ以降、雨は強まったり弱まったりを繰り返しているような状況です。千葉県君津市では1時間に降った雨の量が55.5ミリとなり、6月の観測史上最大を記