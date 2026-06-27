26日、米ワシントンで会談した台湾の韓国瑜・立法院長（左）とジョンソン米下院議長（台湾立法院提供・共同）【台北共同】米国を訪問した台湾の韓国瑜・立法院長（国会議長）はワシントンで26日、ジョンソン下院議長と会談した。安全保障や経済での協力を巡り意見交換した。台湾立法院（国会）が発表した。正式な外交関係のない米台の議長が会うのは珍しい。韓氏は、ジョンソン氏について「長年にわたり台湾を支持し、台米関係