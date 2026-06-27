日本テレビ山本紘之アナウンサー（37）が27日までにインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対スウェーデン戦に途中出場したDF長友佑都（39＝FC東京）とのツーショットを公開した。明大サッカー部出身の山本アナはチュニジア戦の生中継の実況を担当。そして明大の2学年先輩にあたる長友をねぎらった。「まだまだここからやってくれそうです。伝説になっちゃってください」と書