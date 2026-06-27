歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんとの朝食時の写真を公開しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんとの朝食ショットを公開「久しぶりの家族朝ごはんでウキウキしてます♡」團十郎さんは、白いTシャツ姿で、レストランのテーブルに座る長女の麗禾さんの写真を投稿。 「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんでウ