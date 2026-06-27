女優の大原優乃（26）が27日までに、自身インスタグラムを更新。ロングワンピース姿を投稿した。体にフィットしたボディーラインの曲線美際立つ赤いニットロングワンピースショットをアップし「デジタル写真集フォトカード『LUMIERE』ときめきをお届けできますように」とつづった。さらにワンショルダーのトップスにデニムを合わせたコーデも披露。「発売に伴い、オンラインサイン会が決定いたしました」と28日に開催するイベント