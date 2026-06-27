MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月22日（月）の放送では、ゲストに作家としても活躍するピース・又吉直樹とNEWS・加藤シゲアキが登場し、小説の執筆にまつわる興味深いトークをたっぷりと繰り広げた。【映像】又吉直樹と加藤シゲアキの小説の書き方作家でもある又吉と加藤を迎えた今回は、MEGUMIが「（小説は）最初に大枠を