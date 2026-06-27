【北中米W杯グループリーグ第3節】(ヒューストン)カーボベルデ 0-0(前半0-0)サウジアラビア<警告>[カ]ワグナー ピナ(8分)[サ]サウード・アブドゥルハミド(4分)、ナセル アルドサリ(67分)、フェラス アル ブレイカン(90分+3)観衆:68,278人└初出場カーボベルデが快挙!3戦連続ドローで決勝T進出決定