【北中米W杯グループリーグ第3節】(グアダラハラ)ウルグアイ 0-1(前半0-1)スペイン<得点者>[ス]アレックス・バエナ(42分)<退場>[ウ]アグスティン カノッビオ(90分+5)<警告>[ウ]ファン サナブリア(54分)、ギジェルモ ヴァレラ(58分)、ニコラス デラクルス(90分+3)[ス]アレックス・バエナ(46分)観衆:45,065人├スペインがH組首位通過!! ウルグアイは日韓大会以来の未勝利でGL敗退、終盤はラフプレー連発で退場者も