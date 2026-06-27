台風接近にともない東海地方は各地で大雨になっていて、降り始めからの雨量は三重県尾鷲市では300ミリを超えています。 【写真を見る】台風7号東海地方に最接近 三重県の一部は強風域に…最新の進路予想は？雨強まり土砂崩落も【台風情報】 大雨による被害は確認されていませんが、三重県熊野市では山の斜面が幅10メートルほど崩落し、近くの道路が通行止めになっています。土砂が道路をふさいでいて、500メートルほ