ツエーゲン金沢は27日、名古屋グランパスからMF榊原杏太(24)が期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日まで。名古屋と対戦するすべての公式戦に出場できない。同選手は24年に立正大から名古屋に加入。昨季は途中から藤枝に期限付き移籍し、3年目の今季もレンタル移籍することになった。クラブを通じ「このクラブの勝利のために、自分の持っているすべてを出し切る覚悟で来ました。ピッチで結果を残し、チームの