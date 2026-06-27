レノファ山口FCは27日、FC東京からMF荒井悠汰(22)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は27年6月30日まで。FC東京と対戦するすべての公式戦に出場できない。荒井は昌平高から22年にFC東京に入団。しかし思うように出場機会を掴めず、24年に富山にレンタル移籍を経験したが、ここまでJ1で2試合、J3で3試合の出場にとどまっていた。FC東京を通じ、「今回の移籍は、自分自身がさらに成長するための大きな挑戦だと思