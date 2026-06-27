浦和レッズは27日、GK福井光輝(30)がセレッソ大阪から完全移籍で加入すると発表した。福井は昨季、C大阪でJ1で30試合に出場していた。これまで町田とC大阪でプレー。ここまでJ1通算32試合、J2通算127試合に出場する30歳GKは、「歴史と伝統のあるクラブの一員として闘えることを大変光栄に思います。早くチームの力になれるよう、そしてタイトル獲得のために、自分の持てる全てを懸けて闘います」とコメントしている。